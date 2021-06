Mit dem Wind übers Wasser: Pastor Erik Neumann aus Dissen steht als Kite-Pastor auf dem Brett.

Dissen. Dissen bis in alle Ewigkeit: So wird es nicht sein. Pastor Erik Neumann ist auf dem Weg. Nach 19 Jahren in der St.-Mauritius-Gemeinde führt er ihn nach Cuxhaven-Altenbruch.

Für Dissen wird der Weggang des evangelischen Seelsorgers ein Einschnitt sein. Für ihn selbst auch. Erik Neumann lässt viel zurück, weil er am Teutoburger Wald viel geschaffen und geschafft hat. Es war die erste Pfarrstelle für den Hannover