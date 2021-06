Die Landwirtschaft ist wegen der zahlreichen unterschiedlichen Einflüsse, die auf sie wirken - vom Saatgut bis zum Wetter - ein ideales Einsatzfeld für Künstliche Intelligenz.

Grafik: Claas

Dissen. Temperatur, Schädlinge, Regen, Saatgut: Kaum eine Branche ist von so vielen Einflüssen abhängig wie die Landwirtschaft. Doch gerade diese Unwägbarkeiten machen sie zum idealen Betätigungsfeld für die Künstliche Intelligenz. Ein Beispiel von Claas E-Systems in Dissen.

Claas E-Systems beteiligt sich an zwei Forschungsprojekten, die die Bedeutung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Landtechnik vorantreiben sollen. Beide sind fest in der Region verankert. Und das hat Gründe: Nirgendwo sei die Dichte an