Fünf Stunden in einer Dissener Impfschlange - und am Ende war alles vergebens

Fast am Ziel: Unser Autor bei der Anmeldung im Impfzentrum. Noch ahnt er nicht, dass er das MVZ ungeimpft verlassen wird.

Petra Ropers

Dissen. Am Pfingstsamstag gab es am Dissener MVZ Astrazeneca für jeden. Unser Autor ging hin und stand fünf Stunden in der Schlange. Am Ende verweigerte ihm eine Ärztin die Impfung - und rettete ihm so vielleicht das Leben.

Am Samstag konnte sich beim MVZ Dissen jeder, der älter ist als 18, für eine Impfung mit dem Vakzin von AstraZeneca anstellen. Eine vorherige Anmeldung war nicht notwendig, daher war der Andrang entsprechend groß. Auch ich habe mich am Pfin