Am Samstag regelt die Feuerwehr den Zugang zum Medizinischen Versorgungszentrum, in dem dann 200 Dosen Astrazeneca verimpft werden.

Achim Köpp

Dissen. Am Pfingstsamstag, 22. Mai, bietet das Medizinische Versorgungszentrum an der Westendarpstraße eine Impfaktion für alle ab 18 Jahren an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Doch einen Wermutstropfen gibt es: Dr. Karin Bremer und ihre Kolleginnen können längst nicht so viele Menschen impfen, wie sie es geplant hatten.

Noch am Mittwoch vergangener Woche hätte ihnen der Großhändler 600 Dosen Astrazeneca zugesagt, sagte Bremer am Dienstag auf NOZ-Anfrage. Zwei Tage später sei der Auftrag plötzlich gestrichen worden. Mühsam konnte sich die Praxis 200 Dosen o