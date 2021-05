Digitale Tafeln in den Klassenräumen ermöglichen eine Vielzahl neuer, zeitgemäßer Lernformen.

Daniel Reinhardt/dpa

Dissen. Vor dem Aufbruch in die digitale Lernlandschaft gilt es für die Dissener Schulen noch einige Hausaufgaben zu erledigen. Digitales Lernen braucht nicht nur digitale Endgeräte. Passende Leitungen wollen verlegt, interaktive Tafeln ausgesucht sein. Schließlich bedarf es pädagogischer Konzepte. Nur: Was organisiert man zuerst in Zeiten leerer Kassen?

Für die Jugendlichen, die die Realschule Dissen in ihren letzten Jahrgängen besuchen, ist die Antwort auf eine solche Frage klar. Zum einen wollen sie nicht in die Röhre gucken, nur weil die Tage der Realschule gezählt sind. Zum anderen emp