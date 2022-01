Über Ebay Kleinanzeigen war der Dissener offensichtlich in eine Falle gelockt worden. (Symbolfoto)

imago images/imageBROKER/Valentin Wolf

Dissen. In Dissen ist ein Mann in einen Hinterhalt gelockt und verprügelt worden. Die Polizei ermittelte – auch gegen den Angegriffenen. Doch nun wurden die Ermittlungen ergebnislos eingestellt.

Am 14. März vergangenen Jahres war der junge Mann in Dissen in eine Falle gelockt worden. Über Ebay Kleinanzeigen hatte er sich auf einem abgelegenen Parkplatz der Gaststätte an der Straße Röwekamp verabredet. Doch statt der erhofften