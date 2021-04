Warnstreik bei Schulte Fleisch- und Wurstwaren in Dissen

Bei der Schulte Fleisch- und Wurstwaren GmbH wurde gestreikt. Gefordert wird die Wiederaufnahme eines Manteltarifvertrags, der schlechtere Arbeitsbedingungen für neue Beschäftigte vermeiden soll.

Henrike Laing

Dissen. Durch die Kündigung des Manteltarifvertrages fürchten Streikende des Konzerns Schulte Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Dissen schlechtere Arbeitsbedingungen für neue Mitarbeiter. Die Entstehung einer innerbetrieblichen Zwei-Klassen-Gesellschaft soll vermieden werden. Nun kam es zum Warnstreik.

In aller Herrgottsfrühe traf sich die Frühschicht bei Schulte (Zur-Mühlen-Gruppe/Tönnies) am Donnerstag um 4 Uhr zu einem Warnstreik auf dem Betriebsgelände in Dissen. Der Gewerkschaftsverband Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der Region Osn