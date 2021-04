Landkreis: Ampel am Bahnübergang in Dissen-Erpen seit Samstag ausgefallen

Mit gebrochener Achse blieb das Auto des Unfallopfers auf den Gleisen liegne.

Dissen. Die Autoampel am Bahnübergang in Erpen ist kaputt. Weil eine Autofahrerin die Vorfahrt auf der Osnabrücker Straße missachtete, stießen hier am Samstagnachmittag zwei Autos zusammen. Die Insassen wurden verletzt in Krankenhäuser gebracht. Wann die Ampel wieder in Betrieb geht, steht noch nicht fest.

Das Auto des Unfallopfers schleuderte durch den Zusammenprall auf die Gleise und blieb dort liegen. Sowohl der 37-jährige Steinhagener als auch die Unfallverursacherin, eine 63-jährige aus Bad Rothenfelde, wurden beim Zusammenprall ihr