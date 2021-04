Die Hermann-Freye-Gesamtschule wurde 2017 eröffnet. 336 Kinder und Jugendliche gehen hier zur Schule.

Archiv/Alexander Heim

Dissen. 2017 hat Dissen seine Gesamtschule eröffnet. In eigener Trägerschaft, weil die Stadt nicht darauf warten wollte – und ihrer Meinung nach auch nicht konnte – bis sich der Kreis für einen Gesamtschul-Standort im Südkreis entschieden hatte. Doch es bleibt beim Wunsch, dass die Schule in Kreisträgerschaft kommt. Was hat sich in den vergangenen Monaten getan?

"Noch nichts", sagt Dissens Bürgermeister auf Anfrage unserer Redaktion. Wegen der Belastung des Landkreises durch die Corona-Pandemie habe dieser darum gebeten, die Verhandlungen zu verschieben. "Das ist auch in Ordnung", findet Eugen Görl