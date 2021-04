Symbolfoto

Carsten Rehder/dpa

Dissen/Bad Rothenfelde. Zu einem versuchten Raubüberfall kam es am Freitag gegen 20.40 Uhr in einer Tankstelle an der Osnabrücker Straße in Dissen.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, lief der bislang unbekannte Täter mit einem Stein bewaffnet hinter den Verkaufstresen, drängte eine 18-jährige Angestellte zur Seite und versuchte die Kasse gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, setzt