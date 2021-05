35-Jähriger ohne Maske zeigt Hitler-Gruß in Dissener Tankstelle

Michael Schwager

Bad Iburg. Die Maskenpflicht besteht für alle, die aus medizinischer Sicht zum Tragen in der Lage sind. Dass eine Tankstellenangestellte in Dissen die Vorschriften nun umsetzte, war für einen heute 35-Jährigen nicht akzeptabel. Das Temperament ging dabei mit ihm durch.

Der Vorfall ereignete sich am 24. November vergangenen Jahres. Dafür stand der Borgholzhausener nun vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft hatte der heute 35-Jährige die Verkaufsräume einer Tankstelle an der Versmolder Straße in Dissen ohne M