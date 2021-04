Dienstagvormittag lag Dissen unter einer geschlossenen Schneedecke.

Achim Köpp

Dissen. "Still ruht..." – der Bau. In der Straße Im Zitter in Dissen, wo seit dem 25. März an der Verbesserung der Wasserversorgung für die Stadt gearbeitet wird, hat sich nach einer kalten Ostermontagsnacht eine weiße Decke auf Baugruben, Geräte und Material gelegt.

Achim Köpp Die Bauarbeiten Im Zitter ruhen für mehrere Wochen. Es tut sich dort nichts. Der Grund für die Ruhe allerdings sind nicht die aktuellen Wetterkapriolen des April mit dickem Schneefall, sondern