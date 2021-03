Daniela Tuncbilek freut sich auf ihren eigenen Salon an der Großen Straße in Dissen. Noch liegt aber eine Menge Arbeit vor der Friseurin.

Anke Schneider

Dissen. Daniela und Kenan Tuncbilek können über Langeweile nicht klagen. Jede freie Minute verbringen sie in ihrem neuen Friseursalon an der Großen Straße in Dissen. Noch ist die neue Wirkungsstätte des Friseurbetriebs eine Baustelle.

Sechs jahre lang war Daniela Tuncbilek Mieterin des Frieseursalons an der Dieckmannstraße. Nun hat sich die 47-Jährige einen Lebenstraum erfüllt. „Der neue Salon ist unser Eigentum“, berichtete die Friseurin. Er ist viel größer und wird 17