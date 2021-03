24-jähriger Dissener wurde offenbar in Falle gelockt

Auf einem Parkplatz in Dissen ist ein 24-Jähriger offensichtlich in eine Falle gelockt und verprügelt worden. (Symbolfoto)

imago images/Kirchner-Media/Wedel

Dissen. Am 14. März hatten Unbekannte einen 24-Jährigen aus Dissen auf einem Parkplatz verprügelt. Nun stellt sich der Fall anders dar als vom Opfer anfangs geschildert.

Kurz zur Erinnerung: Gegen 20 Uhr am Abend des 14. März war der junge Mann auf dem einsamen Parkplatz der Gaststätte an der Straße Röwekamp gekommen. Dort, so seine damalige Aussage, habe er einen Kauf abwickeln wollen, den er über Eba