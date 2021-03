Pünktlich zum Welttag des Wassers begannen in Dissen Arbeiten am Wasserleitungsnetz für mehr Versorgungssicherheit.

Achim Köpp

Dissen. Das Wasserleitungsnetz ab dem Wasserwerk nahe am Röwekamp in Dissen ist in die Jahre gekommen. Deshalb wurden schon vor einigen Jahren im Zuge eines hydraulischen Nachweises Maßnahmen zur Verbesserung der Wasserversorgungssicherheit vorgeschlagen, die jetzt am Wasserleitungsknotenpunkt "Im Zitter" umgesetzt werden - eine Baumaßnahme mit Kosten in Höhe von etwa 100.000 Euro: Pünktlich und passend zum "Welttag des Wassers" wurde der Bagger dafür tätig.

Wasser, Trinkwasser, ist das wichtigste Lebensmittel auch für die Bürger in Dissen. Entsprechend aufmerksam beobachten die Verantwortlichen laufend den Ist-Zustand des Wasserversorgungssystem. Nicht zuletzt wurde vor zwei Jahren ein neuer T