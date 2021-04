Auf 1,3 Promille kam ein Dissener, der ohne Führerschein einen schweren Autounfall verursacht hat.

dpa/Uli Deck

Dissen. Frontal gerammt hat ein 24-jähriger Autofahrer aus Dissen im November ein entgegenkommendes Fahrzeug. Er war in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dafür musste er sich nun vor Gericht verantworten.

Am vergangenen 28. November gegen 11.45 Uhr war der heute 24-Jährige mit seinem Wagen die Straße Am Bahnhof in Richtung Versmolder Straße in Dissen unterwegs gewesen, als er in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verlor. Er geriet in d