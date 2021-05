Weil er seine Freundin in einer Spielhalle in Osnabrück vermutete, stieg ein Versmolder ins Auto, um sie zu suchen. Das Problem: Er hatte keinen Führerschein.

dpa/Amelie Geiger

Osnabrück/Dissen. Er habe sich Sorgen gemacht um seine spielsüchtige Freundin. Damit begründete ein 32-jähriger aus Versmold nun, dass er ohne Führerschein mit dem Auto durch Osnabrück gefahren ist. Doch Sorge schützt vor Strafe nicht.

Der Fall wurde nun vor dem Amtsgericht Bad Iburg verhandelt. Insgesamt zwei Fahrten legte die Staatsanwaltschaft dem in Versmold lebenden Mann zur Last: Anfang des vergangenen Oktobers war er mit einem Sportwagen in Dissen herumgefahren und