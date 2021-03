Der Jazz-Club in Dissen muss weitere Konzerte der Saison 2021 absagen.

Michael Schwager

Dissen. Auch wenn erste Lockerungen in Kraft treten, für die Eventbranche ist die Lage in der Pandemie weiterhin unsicher. Deswegen muss der Jazz-Club in Dissen weitere Konzerte in März und April absagen.

"Die Unsicherheiten sind weiterhin groß", schreibt der Vorstand des Clubs in einer Pressemitteilung. Man stehe mit der Landkreis-Behörde im Austausch, doch viele Fragen seien ungeklärt. "Hat unser Hygiene-Konzept von Oktober 2020 Bestand? K