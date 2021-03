Klebriges Problem: Rund um die Mülleimer im Industriegebiet türmen sich Säcke voll Abfall und Dreck.

Detlev Kahofer

Dissen. Viele Dissener sind verärgert. Ob in den sozialen Medien oder in Anrufen und Schreiben an unsere Redaktion: Das Müllproblem im Industriegebiet ist zum müffelnden Dauerbrenner geworden.

Seit Jahren stolpert man an den Rändern der Industriestraße und der Straße Am Bahnhof, in der Dissener Heide und am Kampweg über Essensreste, Plastikflaschen, alte Kleidung, leere Kanister mit Scheibenwaschmittel oder auch mal einen ausrang