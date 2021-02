28 Corona-Fälle in Dissen: Wo ist das Muster?

Die Grundschule Dissen ist witterungsbedingt geschlossen. Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt.

Gert Westdörp

Dissen. Die Zahl der Corona-Infektionen in Dissen ist schon lange relativ hoch. Während rund um Weihnachten der Corona-Ausbruch in einem Altenheim die Zahlen in die Höhe trieb, ist es aktuell schwierig, eine Ursache für die hohe Inzidenz zu finden.

Innerhalb einer Woche sind in Dissen 13 neue Corona-Fälle aufgetreten. Eine plausible Erklärung dafür gebe es nicht, teilt der Landkreis auf NOZ-Anfrage mit. Die positiven Fälle seien "diffus". In zwei Fällen haben sich Dissener mit de