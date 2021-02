Auto gerät in Dissen in Brand

Die Feuerwehr wurde zu einem Autobrand gerufen (Symbolfoto).

Michael Gründel

Dissen. Ein Auto ist am Dienstagvormittag in Dissen in Brand geraten.

Der Brand wurde am Dienstag um 9.02 Uhr am Kampweg in Dissen gemeldet. Laut Polizei steht das Auto in Vollbrand und befindet sich nahe einer Lkw-Tankzapfsäule. Die Polizei ist vor Ort, die Feuerwehr ist alarmiert.