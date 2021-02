Wie Schüler in Dissen kostenlos an Tablets kommen

Die Hermann-Freye-Gesamtschule befasst sich seit ihrer Gründung mit dem Thema Digitalisierung. Hier gibt es eine Notgruppen-Betreuung. Die Schüler lernen zu Hause. Nur die Abschluss-Schüler von Haupt- und Realschule erleben an der Lerchenstraße gerade Präsenzunterricht.

Alexander Heim

Dissen. Lockdown heißt in vielen Fällen Homeschooling. Wenn das Lernen auf Distanz gelingen soll, dann braucht es neben stabilen Leitungen auch Endgeräte. In Dissen wurde jetzt für Nachschub gesorgt. Doch wie kommen Schüler an die Geräte?

Der digitale Unterricht zu Hause erwies sich in den vergangenen Wochen und Monaten als besondere Herausforderung für alle – die Schulen ebenso wie Lehrer, Eltern und nicht zuletzt die Schüler. „Aufgrund der Corona-Pandemie wurde besonders d