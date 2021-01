Volkshochschule konnte neue Räume in Dissen noch gar nicht richtig nutzen

Räume in ganz neuem Glanz: Michael Hirsch (Stadt Dissen) und Luca Grützmacher (VHS Osnabrücker Land) gewähren einen ersten Einblick in die renovierten Schulungsräume.

Alexander Heim

Dissen. Einst war sie die stolze Rektoratsschule. Später beherbergte das alte Haus aus dem Jahr 1898 erst Mittelschule, dann Realschule und schließlich 47 Jahre lang die Schule für Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Nun wird das Haus an der Bahnhofstraße 3 in Dissen zum Mekka für Erwachsenenbildung im Südlichen Landkreis.

Drei Schilder machen seit Montag deutlich, was sich da am Standort Bahnhofsstraße in Zukunft tun wird. Deutlich ist zu lesen, dass die Volkshochschule Osnabrücker Land hier Einzug gehalten hat. Und das nicht erst „seit gestern“, wenn man es