Hausfriedensbruch in Dissener Obdachlosenunterkunft

Im Namen Justitias hat das Amtsgericht Bad Iburg einen Obdachlosen zu einer Geldstraße verurteilt.

Frank Rumpenhorst/dpa

Dissen. Das Amtsgericht in Bad Iburg verurteilte einen Dissener, der sich trotz eines Hausverbots in einer Obdachlosenunterkunft in der Weststraße aufgehalten hatte.

Laut einem Verwaltungsangestellten hatte dieser den 41-Jährigen bereits im vergangenen März in der Dissener Unterkunft angetroffen. Dort hielt er sich im Zimmer eines Bekannten auf und trank entgegen der Hausregeln Alkohol. Da der Mann