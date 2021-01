Viele der an Corona erkrankten Senioren sind inzwischen genesen. Es gab aber auch fünf neue Fälle.

Anke Schneider

Dissen. Im DRK-Seniorenheim in Dissen sieht man so langsam Licht am Ende des Tunnels. „Es geht langsam aufwärts“, sagt Einrichtungsleitung Christina Törner. Kurz nach dem Jahreswechsel hatte es in der Einrichtung einen massiven Corona-Ausbruch gegeben. 39 von 48 Bewohnern und 25 von 60 Mitarbeitern hatten sich infiziert.

„Momentan haben wir bei den Bewohnern noch 13 Infizierte“, so die Einrichtungsleitung. 29 sind bereits genesen oder haben sich nicht infiziert. Fünf Bewohner sind bisher an oder mit Covid 19 verstorben. Bei den Mitarbeitern sind noch sechs