30-Jähriger nach Streit in Dissen im Krankenhaus

Am Mittwoch kam es in Dissen zu einem Streit. Eine Person kam verletzt ins Krankenhaus.

Festim Beqiri/TV7News

Dissen. Bei einem Streit in einem "häuslichen Umfeld" ist am Mittwochabend eine Person in Dissen verletzt worden, sie kam ins Krankenhaus.

Gegen 20.25 Uhr war die Polizei zu dem Haus in Dissen gerufen worden. Dort soll es zu einem womöglich gewalttätigen Streit in einem "häuslichen Umfeld" gekommen sein, sagte ein Polizeibeamter auf Anfrage. Ein 30-Jähriger wurde dabei am Unte