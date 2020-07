Dissen. Auf einer Länge von etwa 260 Metern wird momentan die Straße Brügger Feldweg im Norden von Dissen an der Nahtstelle zum Stadtteil Aschen ausgebaut. Sie ist deshalb für den Verkehr gesperrt.

