Radfahrer bei Unfall in Dissen schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Radfahrer in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Nicolas Armer/dpa

Dissen. Bei einem Unfall in der Straße "Am Bahnhof" ist am Mittwochmittag ein 60 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt worden.