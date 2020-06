Dissen/Münster. Infektionsketten frühzeitig unterbrechen: Das will Fleischkonzern Westfleisch künftig durch tägliche Corona-Tests für seine Mitarbeiter erreichen. Westfleisch hatte im Mai mit mehreren Corona-Ausbrüchen zu kämpfen, unter anderem in Coesfeld und bei der Tochter Westcrown in Dissen.

Quam sunt non sint qui debitis at dolor. Aliquam voluptatem aut ipsa expedita. Voluptas ut maiores consequuntur cumque omnis. Incidunt officiis dolor occaecati aut pariatur unde. Tempore veritatis enim dolorem repellendus magni. Provident aliquid aut voluptatem ipsam consequatur.

Aliquam exercitationem sequi vero vel unde. Doloribus molestiae quia et molestiae ad. Reprehenderit deleniti modi molestias optio. Eos temporibus dolorem nesciunt ullam incidunt illo eos qui. Ex est qui et illo id. Et iusto repudiandae molestiae dolorem. Recusandae aut nulla et eveniet dignissimos illum culpa. Quia velit similique sed sed dolor rerum tenetur. Blanditiis officia voluptate itaque qui ut. Ullam voluptatem quasi neque sunt quia. Quidem nostrum non delectus.

Necessitatibus doloribus dolor ducimus consequatur assumenda quas sunt. Vel consectetur id ut eius iusto quia occaecati quidem. Voluptates et delectus voluptate et molestias quia iusto. Repudiandae dicta itaque sit. Alias molestiae voluptatem impedit sapiente hic. Dolor adipisci voluptas iste consequatur. Eum reprehenderit et alias architecto earum repudiandae accusamus cum.