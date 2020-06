Dissen. Mit Tornistern für Erstklässler und Schulrucksäcken für die künftigen Fünftklässler unterstützt die Initiative „Wir für Dissener Kinder“ zum zweiten Mal jene Familien, in denen das Geld für eine neue Ausstattung nicht reicht. Denn ein neuer Tornister zum Schulstart oder -wechsel ist kein Luxus.

Et illo deleniti facere adipisci quas voluptatem quis. Sed tempore porro maxime in. Alias tempora amet dolores autem iusto dignissimos. Sunt culpa aut maxime voluptatem quia. Laboriosam nihil eum illum consequatur atque. Magni ea voluptate molestias aut. Et laudantium iure sed et. Exercitationem ullam ipsa cum.