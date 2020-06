Heftiger Unfall: Ein 51-jähriger Autofahrer ist in Versmold schwer verletzt worden.

Festim Beqiri/TV7News

Bad Rothenfelde. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der B 476 in Versmold gekommen. Ein 51-jähriger Autofahrer aus Bad Rothenfelde wurde schwer verletzt und schwebt möglicherweise in Lebensgefahr, wie die Polizei Gütersloh auf Nachfrage erklärte.