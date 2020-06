Dissen. Das Aktivbad in Dissen bleibt trotz möglicher Lockerungen durch die Niedersächsische Landesregierung vorerst geschlossen. Nach Angaben der Stadt soll der Betrieb erst im September wieder aufgenommen werden.

