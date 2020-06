Um ihre Solidarität mit den Werksarbeitern von Westcrown zu zeigen, hatte die Gruppe "Likos" Lebensmittel nach Dissen und Hilter mitgebracht.

Likos

Dissen. Lebensmittel brachten Mitglieder der "Libertären Kommunisten" Werksarbeitern von Westcrown in Dissen und Hilter mit, die wegen eines Corona-Ausbruchs in dem Unternehmen zwei Wochen in Quarantäne verbringen mussten.