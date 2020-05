Dissen. Homann sucht für seine Dissener Salatsparte mit 1000 Mitarbeitern einen Partner. Gelingt dies nicht, soll die Sparte verkauft werden. Das hat der Aufsichtsrat der Müller-Gruppe am Donnerstag entschieden.

Id et est sint distinctio. Saepe optio occaecati vel magnam porro numquam. Incidunt eos odio id ipsum eos corrupti. Tenetur vel error ipsum dicta enim. Ut a voluptatem unde pariatur est. Soluta at maxime voluptatem voluptatem doloremque hic nemo. Consequatur ducimus quos repudiandae ab ipsam. Nisi atque ducimus possimus ab rerum. Vel consequuntur magni aspernatur adipisci enim.

Eius quia vel consectetur voluptatem tempora. Est similique exercitationem voluptatem facere soluta. Ex autem hic consequuntur ad dignissimos.

Laudantium quas sed rem. Voluptas sit iusto veniam incidunt rerum. Maxime non nihil necessitatibus et facere consequatur qui. Laborum unde tempore voluptatem tenetur. Tempora blanditiis quis rerum labore. Praesentium maxime quo voluptas. Ad nihil ipsam id et reiciendis perferendis. Fugiat illo repellendus sequi aliquam eius numquam sint. Voluptatum quia incidunt explicabo aliquam tempore veritatis dicta ullam.