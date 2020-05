Nach der Infektion der Hälfte der Westcrown-Belegschaft mit dem Coronavirus ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Unbekannt.

Michael Gründel

Dissen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Osnabrück wegen des Corona-Ausbruchs bei Westcrown in Dissen. In dem Zerlegebetrieb sind in der vergangenen Woche 146 Corona-Fälle aufgetreten. Anlass für die seit Dienstag laufenden Ermittlungen ist eine Strafanzeige des Grünen-Kreisgeschäftsführers Johannes Bartelt.