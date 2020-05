Dissen/Osnabrück. Das Dissener Unternehmen 4Packaging spendet der Paracelsus-Klinik Osnabrück 190 Schutzmasken. Sie kommen aus dem 3D-Drucker.

