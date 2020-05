Dissen. Das Amtsgericht Bad Iburg verurteilte einen 52-jährigen Mann wegen Diebstahls in Tateinheit mit Sachbeschädigung zu elf Monaten Haft. Zur Überzeugung des Richters war der Mann im vergangenen Herbst in einen Kulturtreff in Dissen eingebrochen und hatte über 1000 Euro gestohlen.

