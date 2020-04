Dissener können nun ganz unkompliziert denjenigen helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Foto: Anke Schneider

Dissen. Am Karlsplatz gibt es nun einen Spendenzaun, an dem Bürger Tüten mit Lebensmitteln und Dingen des alltäglichen Bedarfs aufhängen können. Gedacht sind die Spenden für diejenigen, die in der Krise gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.