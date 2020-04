Dissen. Seit dem 16. März ruht der Betrieb in den Dissener Kindertagesstätten. Aufgrund der dadurch entstehenden höheren Belastung für die Eltern und mögliche Einbußen durch Kurzarbeit hat die Stadt Dissen nun entschieden, die Beitragszahlungen für den Monat April auszusetzen.

