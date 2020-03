Christina Krawczenko, Marketing-Mitarbeiterin bei Dewertokin, übergibt die Masken vor dem Betheler Seniorenzentrum Dissen an Einrichtungsleiterin Susanne Langemeier. Foto: Martin Eickhoff

Dissen. Das Seniorenzentrum Bethel in Dissen erhält eine Spende von 200 Atemschutzmasken von der Dewertokin GmbH in Kirchlengern. Die Masken hat das Unternehmen von einer größeren Anschaffung übrig und verteilt sie nun an Einrichtungen in der Region.