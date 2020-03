Dissen. Der Alltag ist reduziert auf das Notwendige. Stets lauert im Hintergrund die Sorge vor dem Coronavirus. Eine kleine Aufmunterung ist in dieser Situation nur allzu willkommen. Die neue Frühjahrsmode von Shirt bis Schuh bringt deshalb TG Shoes & Fashion in Dissen bis vor die Haustür.

