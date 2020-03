Dissen. Fünf Jahre lang stand die luftige Wohnung leer. Jetzt hat das Storchennest auf dem Hof Niemann in Dissen die ersehnten „Mieter“ gefunden: Ein Pärchen der beliebten Langbeine hat sich angesiedelt. Für Dissen sind es die ersten Störche mindestens seit Jahrzehnten.

