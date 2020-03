Dissen. Die Verteilstelle der Osnabrücker Tafel in Dissen hat am Donnerstag wieder Lebensmittel verteilt. Zu verdanken ist das dem Einsatz vieler junger Menschen, die sich bei der Tafel in Osnabrück gemeldet haben, um zu helfen. Die Verteilung soll auch in den kommenden Wochen stattfinden.

