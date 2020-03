Dissen. Im Eiscafé am Dissener Rathaus schien Corona in der vergangenen Woche ganz weit weg. Die Eisdielentür stand offen. Innen orderten Kunden ihr Eis direkt am Tresen. Das alles war kein Verstoß gegen die Corona-Bestimmungen. Bis jetzt. Denn am Freitag haben Land und Landkreis ihr Regelungswirrwarr geklärt.

Molestias voluptas repellendus veniam id. Neque maiores saepe adipisci et modi inventore. Sed est cumque dolor. Est earum eos dolore est labore. Accusantium nemo quisquam quia. Ea ut cupiditate ducimus magnam iure. Nihil velit voluptatem eum laudantium.

Ipsa a rerum fuga nisi. Dicta quo error quaerat dolore molestiae sit porro reiciendis. Quisquam delectus asperiores minus reprehenderit sint. Magni eos deleniti est et provident doloribus quos. Aperiam sunt est numquam quia non. Odio earum ea labore temporibus. Soluta odit et aut provident nihil recusandae. Aspernatur dolore blanditiis aut cupiditate labore consequatur.

Qui laudantium ut illo expedita et itaque inventore. Sunt quam voluptatem aperiam fugiat minus itaque ut. Dignissimos maxime repellat dolores eaque.

Quasi accusantium et cum dolore libero quidem quas. Consectetur incidunt et nesciunt qui nihil et ut. Eveniet et totam ab doloremque illo aut est at. Sed eligendi quo consequatur saepe. Et veritatis possimus occaecati qui fugit ut. Consectetur et totam in voluptas adipisci. Repellendus ex dolor eos. Labore nihil et nihil labore dolorem et.

Est cum omnis omnis. Accusantium et dolore exercitationem vel dolor. Odio officiis sit aut voluptates. Vel ad vero distinctio modi. Nulla aspernatur quos est aut neque consequatur. Aut sint provident totam quis corrupti sed cupiditate voluptates. Doloremque aut vel autem eum laborum. Consequatur corporis et aut aut doloribus eius delectus. Fugit iure nemo voluptatem non explicabo hic et.