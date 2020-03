"Wie in der Schule" fühlten sich die Ratsvertreter angesichts der Abstandsregeln bei ihrer Sitzung am Montag. Foto: Petra Ropers

Dissen. Nummerierte Einzeltische standen versetzt und mit gebührendem Abstand in der Aula der Realschule Dissen. Am „Lehrerpult“ überblickte der Ratsvorsitzende Marc Detert mit einer Prise Galgenhumor die ungewöhnliche Szenerie: „Man fühlt sich wie in der Schule.“