Gemeinsam möchten sie ihren Mitbürgern in der Coronakrise helfen: Einen Einkaufsservice organisieren das LVM-Versicherungsbüro Thilo Weitzel und der Edeka-Markt Stöckel in Dissen. Foto: LVM Weitzel

Dissen. Hilfe in der Coronakrise bieten ab sofort die Mitarbeiter des LVM-Versicherungsbüros Thilo Weitzel an: In Kooperation mit dem Edeka-Markt Stöckel in Dissen übernehmen sie Einkaufsdienste für Kunden, die wegen eines gesundheitlichen Risikos oder wegen Quarantäne nicht selbst zum Supermarkt gehen können.