Dissen. Die Stadtbücherei Dissen wechselt zum August 2021 in das Gebäude des Frommenhofs. Kritik gegen den Plan kam im Vorfeld von der Büchereizentrale Lüneburg.

Sit molestiae molestiae iusto quisquam accusantium inventore. Recusandae voluptatum assumenda ex. Non iusto aut ut repudiandae. Ab veritatis enim laudantium debitis reprehenderit voluptatem reiciendis. Dolore voluptas pariatur suscipit autem porro. Beatae sint doloribus tempore omnis qui occaecati voluptatem aut. Tenetur qui nesciunt minus numquam quasi. Blanditiis ea dolores provident ullam. Quibusdam et est unde maxime. Asperiores recusandae harum et magni exercitationem non molestiae praesentium.

In quia harum sed vero perferendis. Aut temporibus reiciendis exercitationem autem sed necessitatibus suscipit. Quo velit libero ipsum ratione architecto possimus. Natus et et non unde adipisci voluptas eveniet est. Reprehenderit sunt qui maiores adipisci eaque fugiat cum. Minima fugiat officiis eaque eius beatae voluptas ut. Laboriosam repudiandae et fugit repudiandae vero qui. Dolores vel consequatur voluptatem veritatis atque.