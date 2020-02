Dissen. Monatelang standen Bewohner der Neubausiedlung Dahauser Feld II ohne Telefon, Internet und Kabelfernsehen da. Ihren als voll erschlossen erworbenen Grundstücke fehlten Rohre und Verteiler. Vor zwei Wochen haben wir über die Siedlung ohne Anschluss an die Außenwelt berichtet. Das hat Schwung in die Sache gebracht.

