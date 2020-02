Dissen. Er hat es geschafft: Im zweiten Durchgang wurde Eugen Görlitz mit deutlichem Vorsprung zum Dissener Bürgermeister gewählt. Verwaltungserfahrung und Stallgeruch setzten sich gegen kaufmännisches Denken und Veränderungswillen durch.

