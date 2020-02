Dissen. Mit 53,90 Prozent hat Eugen Görlitz erneut die Bürgermeisterwahl für sich entschieden. Bereits im Mai 2019 hatte er die Wahl gewonnen, allerdings mit einem deutlich geringeren Vorsprung. Die Wahl war schließlich aufgrund von Verfehlungen von Wahlhelfern annulliert worden.

